Довольно часто нам хочется полакомиться чем-то особенным, но не проводить на кухне много времени. Луковые кольца – отличный вариант для таких случаев.

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Время приготовления займет буквально несколько минут, но впечатление от вкусного результата останутся надолго.

Рецепт луковых колец в кляре

Время: 20 минут

Порций: 2

Легкий перекус / Фото Pixabay

Ингредиенты

  • лук репчатый – 2 – 3 штуки;
  • яйца – 2 штуки;
  • мука пшеничная – 2 стакана;
  • молоко – 1 стакан;
  • сода – ½ чайной ложки;
  • соль – по вкусу.

Приготовление

  1. Чистим лук и нарезаем кольцами. Отделяем каждое кольцо.
  2. Для кляра смешиваем молоко с яйцами, добавляем муку, соль, соду и хорошо перемешиваем.
  3. Обмакиваем кольца в кляр и опускаем в кипящее масло. Жарим до образования золотистой корочки.
  4. После приготовления кольца лучше выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Приятного аппетита!