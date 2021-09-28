Довольно часто нам хочется полакомиться чем-то особенным, но не проводить на кухне много времени. Луковые кольца – отличный вариант для таких случаев.
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Время приготовления займет буквально несколько минут, но впечатление от вкусного результата останутся надолго.
Рецепт луковых колец в кляре
Время: 20 минут
Порций: 2
Легкий перекус / Фото Pixabay
Ингредиенты
- лук репчатый – 2 – 3 штуки;
- яйца – 2 штуки;
- мука пшеничная – 2 стакана;
- молоко – 1 стакан;
- сода – ½ чайной ложки;
- соль – по вкусу.
Приготовление
- Чистим лук и нарезаем кольцами. Отделяем каждое кольцо.
- Для кляра смешиваем молоко с яйцами, добавляем муку, соль, соду и хорошо перемешиваем.
- Обмакиваем кольца в кляр и опускаем в кипящее масло. Жарим до образования золотистой корочки.
- После приготовления кольца лучше выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Приятного аппетита!