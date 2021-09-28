Доволі часто нам хочеться поласувати чимось особливим, але не проводити на кухні багато часу. Цибулеві кільця – чудовий варіант для таких випадків.

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Час приготування займе буквально декілька хвилин, але враження від смачного результату залишаться надовго.

Рецепт цибулевих кілець у клярі

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Легкий перекус / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • цибуля ріпчаста – 2 – 3 штуки;
  • яйця – 2 штуки;
  • борошно пшеничне – 2 склянки;
  • молоко – 1 стакан;
  • сода – ½ чайної ложки;
  • сіль – до смаку.

Приготування

  1. Чистимо цибулю та нарізаємо кільцями. Відокремлюємо кожне кільце.
  2. Для кляру змішуємо молоко з яйцями, додаємо борошно, сіль, соду та добре перемішуємо.
  3. Вмочуємо кільця у кляр та опускаємо у киплячу олію. Смажимо до утворення золотистої скоринки.
  4. Після приготування кільця краще викласти на серветку, щоб забрати зайвий жир.

Смачного!