Доволі часто нам хочеться поласувати чимось особливим, але не проводити на кухні багато часу. Цибулеві кільця – чудовий варіант для таких випадків.

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Час приготування займе буквально декілька хвилин, але враження від смачного результату залишаться надовго.

Рецепт цибулевих кілець у клярі

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Легкий перекус / Фото Pixabay

Інгредієнти

цибуля ріпчаста – 2 – 3 штуки;

яйця – 2 штуки;

борошно пшеничне – 2 склянки;

молоко – 1 стакан;

сода – ½ чайної ложки;

сіль – до смаку.

Приготування

Чистимо цибулю та нарізаємо кільцями. Відокремлюємо кожне кільце. Для кляру змішуємо молоко з яйцями, додаємо борошно, сіль, соду та добре перемішуємо. Вмочуємо кільця у кляр та опускаємо у киплячу олію. Смажимо до утворення золотистої скоринки. Після приготування кільця краще викласти на серветку, щоб забрати зайвий жир.

Смачного!