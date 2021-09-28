Луковые кольца в кляре: рецепт вкусной а популярной закуски

Луковые кольца – прекрасное дополнение к любым блюдам. Готовить их легко, а ингредиенты – всегда под рукой.

Довольно часто нам хочется полакомиться чем-то особенным, но не проводить на кухне много времени. Луковые кольца – отличный вариант для таких случаев.

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Время приготовления займет буквально несколько минут, но впечатление от вкусного результата останутся надолго.

Рецепт луковых колец в кляре

Время: 20 минут

Порций: 2

Легкий перекус / Фото Pixabay

Ингредиенты

лук репчатый – 2 – 3 штуки;

яйца – 2 штуки;

мука пшеничная – 2 стакана;

молоко – 1 стакан ;

сода – ½ чайной ложки;

соль – по вкусу.

Приготовление

Чистим лук и нарезаем кольцами. Отделяем каждое кольцо. Для кляра смешиваем молоко с яйцами , добавляем муку , соль , соду и хорошо перемешиваем. Обмакиваем кольца в кляр и опускаем в кипящее масло. Жарим до образования золотистой корочки. После приготовления кольца лучше выложить на салфетку , чтобы убрать лишний жир.

Приятного аппетита!