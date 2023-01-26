Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом простого, но одновременно изысканного лукового супа, покорившего мир.

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Нереально вкусный луковый суп поможет не только насытиться, но и спасет от похмелья. Его просто готовить, а результат поразит с первой ложки.

Рецепт лукового супа

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 80 граммов сливочного масла;

– 400 граммов репчатого лука;

– 200 граммов лука шалот;

– 40 граммов оливкового масла;

– 2 столовые ложки муки;

– 100 граммов белого сухого вина;

– 50 граммов соевого соуса;

– 600 миллилитров куриного бульона;

– веточка розмарина;

– 2 – 3 веточки тимьяна;

– 60 граммов сыра пармезан

– соль;

– 6 кусочков хлеба;

– 200 граммов сыра (Грюэр, Эдамер или Гауда).

Приготовление:

Нарезаем лук соломкой толщиной 2 – 3 миллиметра.

В кастрюле с толстым широким дном обжариваем лук на смеси сливочного масла и оливкового масла. Готовим на большом огне, постоянно помешивая и карамелизуя лук. На дне будет образовываться золотистая корочка, соскабливаем ее лопаткой – это тот эффект, который нам нужен.

Лук готов, когда он станет мягким, джемовым и карамелизированным.

Когда лук готов, добавляем муку и хорошо вымешиваем.

Добавляем белое вино и помешивая сдираем корочку со дна.

Когда вино испарилось, добавляем соевый соус и куриный бульон.

Добавляем розмарин и чабрец, можно в мешочке, чтобы потом легче было достать. Когда закипит, уже почти готово. Добавляем тертый пармезан, перемешиваем и доводим по вкусу солью.

Нарезаем багет, приправляем оливковым маслом и запекаем в духовке на 200 градусов 5 – 6 минут. Натираем каждый поджаренный багет чесноком.

Наливаем суп в пригодную для запекания тарелку или горшок. Сверху выкладываем тертый творог, затем нарезанный багет и снова тертый творог.

Ставим в разогретую духовку на 180 градусов, на 5 минут, чтобы расплавился сыр и образовалась золотистая корочка.

Приятного тебе аппетита!