Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом простого, но одновременно изысканного лукового супа, покорившего мир.
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Нереально вкусный луковый суп поможет не только насытиться, но и спасет от похмелья. Его просто готовить, а результат поразит с первой ложки.
Рецепт лукового супа
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Нарезаем лук соломкой толщиной 2 – 3 миллиметра.
- В кастрюле с толстым широким дном обжариваем лук на смеси сливочного масла и оливкового масла. Готовим на большом огне, постоянно помешивая и карамелизуя лук. На дне будет образовываться золотистая корочка, соскабливаем ее лопаткой – это тот эффект, который нам нужен.
- Лук готов, когда он станет мягким, джемовым и карамелизированным.
- Когда лук готов, добавляем муку и хорошо вымешиваем.
- Добавляем белое вино и помешивая сдираем корочку со дна.
- Когда вино испарилось, добавляем соевый соус и куриный бульон.
- Добавляем розмарин и чабрец, можно в мешочке, чтобы потом легче было достать. Когда закипит, уже почти готово. Добавляем тертый пармезан, перемешиваем и доводим по вкусу солью.
- Нарезаем багет, приправляем оливковым маслом и запекаем в духовке на 200 градусов 5 – 6 минут. Натираем каждый поджаренный багет чесноком.
- Наливаем суп в пригодную для запекания тарелку или горшок. Сверху выкладываем тертый творог, затем нарезанный багет и снова тертый творог.
- Ставим в разогретую духовку на 180 градусов, на 5 минут, чтобы расплавился сыр и образовалась золотистая корочка.
Приятного тебе аппетита!