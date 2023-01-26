Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом простого, але водночас вишуканого цибулевого супу, який підкорив світ.
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Нереально смачний суп з цибулі допоможе не тільки насититися, а й врятує від похмілля. Його просто готувати, а результат вразить з першої ложки.
Рецепт цибулевого супу
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Нарізаємо цибулю соломкою товщиною 2 – 3 міліметри.
- В каструлі з товстим, широким дном обсмажуємо цибулю на суміші вершкового масла та оливкової олії. Готуємо на великому вогні, постійно помішуючи та карамелізуючи цибулю. На дні буде утворюватись золотиста скоринка, зішкрябуємо її лопаткою – це той ефект який нам потрібен.
- Цибуля готова, коли вона стане м’якою, джемовою та карамелізованою.
- Коли цибуля готова, додаємо борошно і добре вимішуємо.
- Додаємо біле вино, та помішуючи здираємо скоринку з дна.
- Коли вино випарувалось, додаємо соєвий соус та курячий бульйон.
- Додаємо розмарин та чебрець, можна в мішечку, щоб потім легше було дістати. Коли закипить, вже майже готово. Додаємо тертий пармезан, перемішуємо та доводимо до смаку сіллю.
- Нарізаємо багет, приправляємо оливковою олією та запікаємо в духовці на 200 градусів 5 – 6 хвилин. Натираємо кожен підсмажений багет часником.
- Наливаємо суп у придатну для запікання тарілку чи горщик. Зверху викладаємо тертий сир, потім нарізаний багет і знову тертий сир.
- Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів, на 5 хвилин, щоб розплавився сир і утворилась золотава скоринка.
Смачного!