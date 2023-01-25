Курица в грибном соусе – это не только доступное блюдо, но и очень вкусное. Рецептом блюда поделилась украинская кулинарка Елизавета Глинская, чтобы каждый из вас мог порадовать своих родных и близких вкусным обедом или ужином, без труда.
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К блюду Лиза выбрала куриное филе, которое нарезала тонкими ломтиками, но можно использовать также мясо бедра или голени. Для ценителей индейки – выбирайте филе.
Рецепт курицы с грибным соусом
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарезаем курицу ломтиками, солим и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом по две минуты с каждой стороны.
- Нарезаем грибы тонкими ломтиками, а лук мелкими кубиками. Обжариваем на отдельной сковороде с растительным маслом.
- Для заправки смешиваем сливки, муку, горчицу и соевый соус. Смешиваем с грибами и курицей. Накрываем все крышкой и тушим 3 – 4 минуты.
- Добавляем мелко нарезанный укроп, тушим еще несколько минут и подаем на стол.
- Идеальным гарниром может быть отварной картофель, гречка или запеченные овощи.
Приятного тебе аппетита!