Маффины – маленькие булочки круглой формы, которые выпекают с различными видами начинки – соленой и сладкой.
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Вкусные булочки с курицей можно подавать в будни и праздники. Это изысканная выпечка, которая понравится всем гостям. По желанию задекорируйте петрушкой, тертым сыром. Подавайте с соусом и салатами из свежих овощей.
Как приготовить маффины с курятиной
- Время: 45 минут
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 133 ккал
- В глубокой миске смешайте яйца с кефиром, добавьте соль, соду.
- Куриное филе тщательно помойте, просушите бумажным полотенцем, пропустите через мясорубку.
Куриное филе / Фото Unsplash
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Лук очистите от кожуры, нарежьте кубиками, перемешайте с мясом.
Измельченный лук / Фото Unsplash
- В тесто добавьте мясо с луком, просеянную муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму для выпекания кексов выстелите пергаментом, если нет – смажьте сливочным маслом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25 – 30 минут.
Маффины с курицей / Фото Unsplash
- Достаньте из духовки булочки, оставьте для охлаждения.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!