Маффины – маленькие булочки круглой формы, которые выпекают с различными видами начинки – соленой и сладкой.

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Вкусные булочки с курицей можно подавать в будни и праздники. Это изысканная выпечка, которая понравится всем гостям. По желанию задекорируйте петрушкой, тертым сыром. Подавайте с соусом и салатами из свежих овощей.

Как приготовить маффины с курятиной

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6 – 8

6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 133 ккал

Ингредиенты:

– 600 граммов куриного филе;

– 2 яйца;

– 200 миллилитров кефира;

– 200 граммов муки;

– 1 – 2 луковицы;

– 1/4 чайной ложки соды;

– соль.

В глубокой миске смешайте яйца с кефиром, добавьте соль, соду. Куриное филе тщательно помойте, просушите бумажным полотенцем, пропустите через мясорубку.

Куриное филе / Фото Unsplash

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Лук очистите от кожуры, нарежьте кубиками, перемешайте с мясом.

Измельченный лук / Фото Unsplash

В тесто добавьте мясо с луком, просеянную муку, перемешайте до однородной консистенции. Форму для выпекания кексов выстелите пергаментом, если нет – смажьте сливочным маслом, выложите тесто. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25 – 30 минут.

Маффины с курицей / Фото Unsplash