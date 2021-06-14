Мафіни – маленькі булочки круглої форми, які випікають з різними видами начинки – солоною або солодкою. 

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Смачні булочки з курятиною можна подавати у будні та свята. Це вишукана випічка, яка сподобається усім гостям. За бажанням задекоруйте петрушкою, тертим сиром. Подавайте з соусом та салатами зі свіжих овочів. 

Як приготувати мафіни з курятиною

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6 – 8
  • Калорійність на 100 грамів: 133 ккал
  1. У глибокій мисці змішайте яйця з кефіром, додайте сіль, соду.
  2. Куряче філе ретельно помийте, просушіть паперовим рушником, пропустіть через м'ясорубку.

Куряче філе/ Фото Unsplash

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. Цибулю почистіть від шкірки, наріжте кубиками, перемішайте з м'ясом.

Подрібнена цибуля/ Фото Unsplash

  1. У тісто додайте м'ясо з цибулею, просіяне борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Форму для випікання кексів вистеліть пергаментом, якщо немає – змастіть вершковим маслом, викладіть тісто.
  3. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25 – 30 хвилин.

Мафіни з курятиною/ Фото Unsplash

  1. Дістаньте з духовки булочки, залиште для охолодження.
  2. Викладіть на тарілку. Смачного!