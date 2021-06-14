Как приготовить маффины с курицей: простой домашний рецепт

14 июня 2021 , 18:05
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Источник:

24 канал

Что приготовить полезное и вкусное на ужин? Мы подготовили для вас простой рецепт маффинов, которые вы легко можете приготовить дома. Обязательно попробуйте.

Маффины – маленькие булочки круглой формы, которые выпекают с различными видами начинки – соленой и сладкой. 

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Вкусные булочки с курицей можно подавать в будни и праздники. Это изысканная выпечка, которая понравится всем гостям. По желанию задекорируйте петрушкой, тертым сыром. Подавайте с соусом и салатами из свежих овощей.

Как приготовить маффины с курятиной

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 133 ккал
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе;
– 2 яйца;
– 200 миллилитров кефира;
– 200 граммов муки;
– 1 – 2 луковицы;
– 1/4 чайной ложки соды;
– соль.
  1. В глубокой миске смешайте яйца с кефиром, добавьте соль, соду.
  2. Куриное филе тщательно помойте, просушите бумажным полотенцем, пропустите через мясорубку.

Куриное филе / Фото Unsplash

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. Лук очистите от кожуры, нарежьте кубиками, перемешайте с мясом. 

Измельченный лук / Фото Unsplash

  1. В тесто добавьте мясо с луком, просеянную муку, перемешайте до однородной консистенции.
  2. Форму для выпекания кексов выстелите пергаментом, если нет –  смажьте сливочным маслом, выложите тесто.
  3. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25 – 30 минут.

Маффины с курицей / Фото Unsplash

  1. Достаньте из духовки булочки, оставьте для охлаждения.
  2. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева