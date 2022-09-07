Картофель фри, или как его называют еще – французский картофель, отличный вариант быстрого гарнира. Обычно ее готовят во фритюре, но чтобы снизить калорийность блюда – попробуйте использовать духовку.

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Картофель фри в духовке за 20 минут – это настоящая находка. Ее можно подавать к мясу или рыбе, или овощному салату. Попробуйте также ее с куриными нагетсами и любимым соусом.

Рецепт картофеля фри в духовке

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 220 градусов в режиме "конвекция". Подготовьте противень: укройте его слоем пергамента для выпечки.
  • Очистите и промойте картофель. Нарежьте ее грубыми ломтиками, а затем каждый из них брусочками. Промойте водой и просушите на слое бумажного полотенца.
  • Переложите в миску или пакет, влейте масло, специи и перемешайте.
  • Выложите картофель на противень и отправьте запекаться на 15 минут.
  • Готовый картофель переложите на тарелку, по желанию посолите. Подавайте с куриными нагеттсами или рыбными палочками. Также такой картофель отлично подойдет к бургерам или кебабу.

Приятного тебе аппетита!