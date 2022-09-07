Картофель фри, или как его называют еще – французский картофель, отличный вариант быстрого гарнира. Обычно ее готовят во фритюре, но чтобы снизить калорийность блюда – попробуйте использовать духовку.

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Картофель фри в духовке за 20 минут – это настоящая находка. Ее можно подавать к мясу или рыбе, или овощному салату. Попробуйте также ее с куриными нагетсами и любимым соусом.

Рецепт картофеля фри в духовке

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 5 – 6 средних картофелин;

– 2 столовые ложки масла;

– щепотка соли;

– молотая паприка;

– сухой розмарин (по желанию).

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов в режиме "конвекция". Подготовьте противень: укройте его слоем пергамента для выпечки.

Очистите и промойте картофель. Нарежьте ее грубыми ломтиками, а затем каждый из них брусочками. Промойте водой и просушите на слое бумажного полотенца.

Переложите в миску или пакет, влейте масло, специи и перемешайте.

Выложите картофель на противень и отправьте запекаться на 15 минут.

Готовый картофель переложите на тарелку, по желанию посолите. Подавайте с куриными нагеттсами или рыбными палочками. Также такой картофель отлично подойдет к бургерам или кебабу.

Приятного тебе аппетита!