Погодьтеся, щодня брати з собою на перекус, або просто готувати на сніданок канапки, тости чи смажити яйця набридає. А що ви скажете, якщо ми запропонуємо спробувати солоні мафіни? Тільки представте: вони пухкі, ніжні, з приємним сирним смаком, а на додачу ще й з кубиками ковбаси чи шинки та солодкого перцю.

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Кожен мафін має свій паперовий кошик, у якому і випікається. Зручність таких перекусів максимально комфортна як для дітей, так і дорослих.

Рецепт солоних мафінів з ковбасою і сиром

Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 2 курячих яйця;

– 5 столових ложок олії;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 200 мілілітрів кефіру;

– 250 грамів борошна;

– 3 грами соди;

– 5 грамів розпушувача для тіста;

– 1 чайна ложка цукру;

– дрібка солі.

Для начинки:

– 100 грамів твердого сиру;

– 100 грамів ковбаси;

– половина солодкого перцю.

Спеції:

– італійські трави;

– сухий орегано;

– сухий часник;

– шматочки паприки.

Приготування:

Курячі яйця, сіль, цукор, кефір, томатну пасту, олію та італійські трави змішуємо в мисці. Додаємо просіяне борошно, соду, розпушувач, замішуємо однорідне тісто.

Розігрійте духовку до 185 – 190 градусів.

Нарізаємо невеличкими кубиками ковбасу, солодкий перець, натираємо на грубій тертці сир. Додаємо до тіста нарізану ковбасу, перець і твердий сир. Сиру залишіть трішки, щоб зверху посипати мафіни.

В металеву форму викладіть паперові формочки і туди по 1 повній столовій ложці тіста, зверху присипте залишками сиру.

Відправте мафіни запікатися 25 хвилин. Після приготування трішки охолодіть та подавайте до столу.

Смачного!