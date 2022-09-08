Погодьтеся, щодня брати з собою на перекус, або просто готувати на сніданок канапки, тости чи смажити яйця набридає. А що ви скажете, якщо ми запропонуємо спробувати солоні мафіни? Тільки представте: вони пухкі, ніжні, з приємним сирним смаком, а на додачу ще й з кубиками ковбаси чи шинки та солодкого перцю.
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Кожен мафін має свій паперовий кошик, у якому і випікається. Зручність таких перекусів максимально комфортна як для дітей, так і дорослих.
Рецепт солоних мафінів з ковбасою і сиром
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 12 штук
Приготування:
- Курячі яйця, сіль, цукор, кефір, томатну пасту, олію та італійські трави змішуємо в мисці. Додаємо просіяне борошно, соду, розпушувач, замішуємо однорідне тісто.
- Розігрійте духовку до 185 – 190 градусів.
- Нарізаємо невеличкими кубиками ковбасу, солодкий перець, натираємо на грубій тертці сир. Додаємо до тіста нарізану ковбасу, перець і твердий сир. Сиру залишіть трішки, щоб зверху посипати мафіни.
- В металеву форму викладіть паперові формочки і туди по 1 повній столовій ложці тіста, зверху присипте залишками сиру.
- Відправте мафіни запікатися 25 хвилин. Після приготування трішки охолодіть та подавайте до столу.
Смачного!