Как выяснилось, забрать емкость с плиты или уменьшить огонь под ней – не единственный выход. Талантливый повар показал в ТикТок, как одним взмахом предотвратить утечку жидкости или каши на плиту.

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Для этого не нужно делать никаких сложных манипуляций. Все, что вам надо – лишь небольшой кубик льда. Лишь одно маленькое движение – и "шапка" блюда исчезнет всего за несколько секунд.

Ролик уже завоевал популярность пользователей сети и пригодится кулинарам по всему миру.