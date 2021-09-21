Як з'ясувалося, забрати ємність з плити або зменшити вогонь під нею – не єдиний вихід. Талановитий кухар показав у ТікТок, як одним помахом запобігти витоку рідини чи каші на плиту.

Цікаво Дитячі страви з куркою на щодень: соковиті мітболи, наґетси та котлети із сирною начинкою

Для цього не потрібно робити жодних складних маніпуляцій. Усе, що вам потрібно – лише невеликий кубик льоду. Лише один маленький рух – і "шапка" страви зникне всього лише за декілька секунд.

Ролик вже завоював популярність користувачів мережі та стане у нагоді кулінарам по всьому світу.