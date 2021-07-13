У арсеналі Лізи Глінської вже є дві успішні кулінарні книги "Від простого до складного" та "Простіше простого". Відомо, що свою третю книгу з рецептами дівчина присвятить тістечкам макарон й назве її "Магія Макарон".

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Якщо до першої книги кондитерки увійшли рецепти тортів, євро-десертів та тістечок, до другої – класична випічка й улюблені родинні десерти, то у "Магія Макарон" будуть тільки варіації на популярні тістечка.

Сьогодні в мене ось такий день – макаронний. Через тиждень розпочинаємо робити фото для моєї нової книги "Магія Макарон", – прокоментувала дівчина у соцмережах.

Як зазначила кондитерка, в книзі буде 50 рецептів начинок для французьких тістечок. Які саме начинки увійдуть до книги "Магія Макарон" поки не відомо.

Ліза Глінська також розповіла читачам на своїй сторінці в інстаграм, що її морозильна камера буквально "забита" різноманітними тістечками макарон, різних смаків та кольорів.

Шанувальники та підписники з нетерпінням чекають на вихід нової кулінарної книги від кондитерки та жваво підтримують її у коментарях:

Чекаємо!

Хочу навчитися їх готувати;

Ідеальні макарон.

Єлизавета Глінська – кондитерка, авторка двох кулінарних книг та безлічі майстер-класів. Дівчина стала відомою після перемоги у 2 сезоні кулінарного шоу "Мастер Шеф", далі успішно закінчила навчання у Le Cordon Bleu та стала лауреаткою Чемпіонату світу з кондитерського мистецтва Mondial des arts sucres у Парижі у 2016 році.