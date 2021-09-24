"Умелая приготовить, и не умела подавать", – эту народную поговорку слышал каждый. Давайте посмотрим, чем можно изящно украсить блюдо, чтобы это поверье не касалось нас.

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Соус

Соус не только подчеркнет вкус нашего блюда, но и придаст ему изысканности. Создайте узор с помощью ложки или покройте тарелку каплями соуса – и ваши усилия точно не пропадут напрасно.

Овощные чипсы

Чипсы добавляют любому блюду хрусткости и дымного аромата. Кроме того, овощи никогда не перебьют основной вкус, что дает чипсам как декора блюда еще одно преимущество.

Подачу стоит продумать до приготовления​ / Фото Pinterest

Ароматно-вкусовые масла

Заправлять салаты обычной маслом – слишком багально. Не бойтесь смешивать масло с специями, ягодами и зеленью. Это не только придаст блюду новые вкусовые нотки, но и положительно повлияет на его вид.

Овощная или фруктовая пудра

Высушите любимые фрукты и овощи, взбейте их в порошок – и замечательная смесь для украшения блюда готова. Измельченные продукты только улучшат вкусовой и визуальный эффект от вашего блюда.