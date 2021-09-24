"Вміла зготувати, та не вміла подавати", – цю народну приказку чув кожен. Давайте поглянемо, чим можна вишукано прикрасити страву, щоб це повір'я не стосувалося нас.

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Соус

Соус не лише підкреслить смак нашої страви, а й додасть їх вишуканості. Створіть узор за допомогою ложки або покрийте тарілку краплями соусу – і ваші зусилля точно не пропадуть намарно.

Овочеві чипси

Чипси додають будь-якій страві хрусткості та димного аромату. Окрім того, овочі ніколи не переб'ють основний смак, що дає чипсам як декору страви ще одну перевагу.

Подачу варто продумати до приготування / Фото Pinterest

Ароматно-смакові олії

Заправляти салати звичайною олією – надто багально. Не бійтеся змішувати олію з спеціями, ягодами та зеленню. Це не лише додасть страві нові смакові нотки, а й позитивно вплине на її вигляд.

Овочева або фруктова пудра

Висушіть улюблені фрукти та овочі, збийте їх в порошок – і чудова суміш для прикраси страви готова. Подрібнені продукти лише покращать смаковий та візуальний ефект від вашої страви.