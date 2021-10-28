Магкейк обычно шоколадный, но сегодня мы хотим поделиться его "светлой" версией – банановой. Американцы обожают этот десерт, в том числе за быстроту приготовления.
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Кстати, в нашем магкейке нет сахара, вместо него – подсластитель.
Рецепт низкокалорийного магкейка с бананом
Время: 20 – 30 минут
Порции: 2
Магкейк с бананом / Фото Fat Killers
Приготовление:
- В глубокой посуде взбейте яйцо и ⅔ банана с помощью миксера. Влейте йогурт и еще раз взбейте массу.
- Всыпьте в массу рисовую муку, подсластитель и перемешайте.
- Смажьте форму для выпечки кокосовым или сливочным маслом.
- Вылейте тесто в форму и разровняйте его ложкой.
Магкейк с бананом / Фото Fat Killers
- Отправьте магкейк в микроволновку на 3 – 5 минут. Также его можно приготовить в духовке при 180℃ за 10 – 15 минут.
- Готовый десерт выложите на блюдо и украсьте орешками и шоколадом.
Приятного аппетита!