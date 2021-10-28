Маґкейк зазвичай шоколадний, але сьогодні ми хочемо поділитися його "світлої" версією – банановою. Американці обожнюють цей десерт, у тому числі за швидкість приготування.
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До речі, у нашому маґкейку немає цукру, замість нього – підсолоджувач.
Рецепт низькокалорійного маґкейку з бананом
- Час: 20 – 30 хвилин
- Порції: 2
Маґкейк із бананом / Фото Fat Killers
Приготування:
- У глибокому посуді збийте яйце та ⅔ банана за допомогою міксера. Влийте йогурт і ще раз збийте масу.
- Всипте до маси рисове борошно, підсолоджувач і перемішайте.
- Змастіть форму для випічки кокосовою олією або вершковим маслом.
- Вилийте тісто до форми й розрівняйте його ложкою.
Маґкейк з бананом / Фото Fat Killers
- Відправте маґкейк до мікрохвильовки на 3 – 5 хвилин. Також його можна приготувати в духовці при 180℃ за 10 – 15 хвилин.
- Готовий десерт викладіть на таріль і прикрасьте горішками та шоколадом.
Смачного!