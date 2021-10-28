Маґкейк зазвичай шоколадний, але сьогодні ми хочемо поділитися його "світлої" версією – банановою. Американці обожнюють цей десерт, у тому числі за швидкість приготування.

Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України

До речі, у нашому маґкейку немає цукру, замість нього – підсолоджувач.

Рецепт низькокалорійного маґкейку з бананом

Час : 20 – 30 хвилин

: 20 – 30 хвилин Порції: 2



Маґкейк із бананом / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 1 банан;

– 1 сире куряче яйце;

– 100 мл грецького йогурту;

– 2 ст. л. рисового борошна;

– підсолоджувач;

– горіхи;

– чорний шоколад.

Приготування:

У глибокому посуді збийте яйце та ⅔ банана за допомогою міксера. Влийте йогурт і ще раз збийте масу.

Всипте до маси рисове борошно, підсолоджувач і перемішайте.

Змастіть форму для випічки кокосовою олією або вершковим маслом.

Вилийте тісто до форми й розрівняйте його ложкою.



Маґкейк з бананом / Фото Fat Killers

Відправте маґкейк до мікрохвильовки на 3 – 5 хвилин. Також його можна приготувати в духовці при 180℃ за 10 – 15 хвилин.

Готовий десерт викладіть на таріль і прикрасьте горішками та шоколадом.

Смачного!