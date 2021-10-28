Магкейк – банановый десерт из микроволновки, от которого не толстеют

Если времени мало, а сладкого хочется – предлагаем приготовить быстрый кекс из яиц, бананов и рисовой муки. Этот десерт не слишком калориен, а потому не повредит вашей фигуре.

Магкейк обычно шоколадный, но сегодня мы хотим поделиться его "светлой" версией – банановой. Американцы обожают этот десерт, в том числе за быстроту приготовления.

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Кстати, в нашем магкейке нет сахара, вместо него – подсластитель.

Рецепт низкокалорийного магкейка с бананом

Время: 20 – 30 минут

Порции: 2

Магкейк с бананом / Фото Fat Killers

Приготовление:

В глубокой посуде взбейте яйцо и ⅔ банана с помощью миксера. Влейте йогурт и еще раз взбейте массу. Всыпьте в массу рисовую муку, подсластитель и перемешайте. Смажьте форму для выпечки кокосовым или сливочным маслом. Вылейте тесто в форму и разровняйте его ложкой.

– 1 банан;– 1 сырое куриное яйцо;– 100 мл греческого йогурта;– 2 ст. л. рисовой муки;– подсластитель;– орехи;– черный шоколад.



Магкейк с бананом / Фото Fat Killers

Отправьте магкейк в микроволновку на 3 – 5 минут. Также его можно приготовить в духовке при 180℃ за 10 – 15 минут. Готовый десерт выложите на блюдо и украсьте орешками и шоколадом.

Приятного аппетита!