Маина – праздничный рулет с курицей и лапшой
13 декабря 2022, 10:34Читати новину українською
Источник:инстаграмм Cooking by Yuliya
Если вы ищете праздничный рецепт мясного рулета, попробуйте приготовить маину.
Маина – традиционное блюдо еврейской кухни. Если простыми словами, то это мясной рулет из слоеного или песочного теста, с фаршем и лапшой.
Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке
Именно наличие лапши делает его вкус особенным, нежным и неповторимым. Подавайте такое блюдо на праздничный или обычный стол. Ведь маина станет отличной закуской для каждого.
Рецепт маины
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
– 100 граммов сливочного масла;
– 250 граммов муки;
– половина яйца;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 50 граммов воды;
– щепотка соли;
– уксус на кончике ножа.
Для начинки:
– отварное куриное филе;
– 100 граммов отварной лапши;
- сливочное масло;
– половина яйца.
Приготовление:
- Отварите курицу в подсоленной воде до готовности. Охладите ее и перебейте в блендере. Лапшу отварите в кипящей подсоленной воде. Процедите воду и добавьте в них немного сливочного масла и другую половину яйца.
- Для теста смешайте масло с мукой, добавьте половину яйца и перетрите все руками в крошку. Влейте воду и добавьте ингредиенты для теста. При необходимости добавьте еще муки.
- Сформируйте из готового теста шар, заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 20 – 30 минут.
- Раскатайте прямоугольник из теста, выложите мясную начинку, сверху лапшу и заверните все в рулет. Смажьте его яйцом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов с конвекцией и выпекайте маину 40-50 минут. Готовый мясной рулет должен быть с румяной корочкой и печеной начинкой.
- Подавайте маину к столу горячей или холодной.
Приятного тебе аппетита!