Маина – праздничный рулет с курицей и лапшой

Если вы ищете праздничный рецепт мясного рулета, попробуйте приготовить маину.

Маина – традиционное блюдо еврейской кухни. Если простыми словами, то это мясной рулет из слоеного или песочного теста, с фаршем и лапшой.

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Именно наличие лапши делает его вкус особенным, нежным и неповторимым. Подавайте такое блюдо на праздничный или обычный стол. Ведь маина станет отличной закуской для каждого.

Рецепт маины

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8

– 100 граммов сливочного масла;– 250 граммов муки;– половина яйца;– 1 столовая ложка сметаны;– 50 граммов воды;– щепотка соли;– уксус на кончике ножа.– отварное куриное филе;– 100 граммов отварной лапши;- сливочное масло;– половина яйца.

Приготовление:

Отварите курицу в подсоленной воде до готовности. Охладите ее и перебейте в блендере. Лапшу отварите в кипящей подсоленной воде. Процедите воду и добавьте в них немного сливочного масла и другую половину яйца.

Для теста смешайте масло с мукой, добавьте половину яйца и перетрите все руками в крошку. Влейте воду и добавьте ингредиенты для теста. При необходимости добавьте еще муки.

Сформируйте из готового теста шар, заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 20 – 30 минут.

Раскатайте прямоугольник из теста, выложите мясную начинку, сверху лапшу и заверните все в рулет. Смажьте его яйцом.

Разогрейте духовку до 180 градусов с конвекцией и выпекайте маину 40-50 минут. Готовый мясной рулет должен быть с румяной корочкой и печеной начинкой.

Подавайте маину к столу горячей или холодной.

Приятного тебе аппетита!