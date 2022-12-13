Маїна – традиційна страва єврейської кухні. Якщо простими словами, то це м'ясний рулет з листкового або пісочного тіста, з фаршем та локшиною.

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Саме наявність локшини робить його смак особливим, ніжним та неповторним. Подавайте таку страву до святкового чи буденного столу. Адже маїна стане відмінною закускою для кожного.

Рецепт маїни

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 250 грамів борошна;

– половина яйця;

– 1 столова ложка сметани;

– 50 грамів води;

– дрібка солі;

– оцет на кінчику ножа.

Для начинки:

– відварене куряче філе;

– 100 грамів відвареної локшини;

– вершкове масло;

– половина яйця.

Приготування:

Відваріть курятину у підсоленій воді до готовності. Охолодіть її та перебийте в блендері. Локшину відваріть у киплячій підсоленій воді. Процідіть воду та додайте до них трішки вершкового масла та іншу половину яйця.

Для тіста змішайте масло з борошном, додайте половину яйця та перетріть все руками в крихту. Влийте воду та додайте інші інгредієнти для тіста. За потребою додайте ще борошна.

Сформуйте з готового тіста кулю, загорніть у шар харчової плівки та відправте в холодильник на 20 – 30 хвилин.

Розкачайте з тіста прямокутник, викладіть м'ясну начинку, зверху локшину та загорніть все в рулет. Змастіть його яйцем.

Розігрійте духовку до 180 градусів з конвекцією та випікайте маїну 40 – 50 хвилин. Готовий м'ясний рулет повинен бути з рум'яною скоринкою та випеченою начинкою.

Подавайте маїну до столу гарячою або холодною.

Смачного!