Маина – традиционное блюдо еврейской кухни. Если простыми словами, то это мясной рулет из слоеного или песочного теста, с фаршем и лапшой.

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Именно наличие лапши делает его вкус особенным, нежным и неповторимым. Подавайте такое блюдо на праздничный или обычный стол. Ведь маина станет отличной закуской для каждого.

Рецепт маины

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 250 граммов муки;

– половина яйца;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 50 граммов воды;

– щепотка соли;

– уксус на кончике ножа.

Для начинки:

– отварное куриное филе;

– 100 граммов отварной лапши;

- сливочное масло;

– половина яйца.

Приготовление:

Отварите курицу в подсоленной воде до готовности. Охладите ее и перебейте в блендере. Лапшу отварите в кипящей подсоленной воде. Процедите воду и добавьте в них немного сливочного масла и другую половину яйца.

Для теста смешайте масло с мукой, добавьте половину яйца и перетрите все руками в крошку. Влейте воду и добавьте ингредиенты для теста. При необходимости добавьте еще муки.

Сформируйте из готового теста шар, заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 20 – 30 минут.

Раскатайте прямоугольник из теста, выложите мясную начинку, сверху лапшу и заверните все в рулет. Смажьте его яйцом.

Разогрейте духовку до 180 градусов с конвекцией и выпекайте маину 40-50 минут. Готовый мясной рулет должен быть с румяной корочкой и печеной начинкой.

Подавайте маину к столу горячей или холодной.

Приятного тебе аппетита!