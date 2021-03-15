Вкусный десерт макарон по рецепту кондитера Кати Песковой понравится каждому!

Кондитер Екатерина Пескова поделилась с читателями рецептом настоящих французский макарон с бергамотом.

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Чтобы макарон вышли у вас как из кондитерской придерживайтесь грамовки ингредиентов и пошагового рецепта от Екатерины Песковой, ведь этот десерт довольно капризный и любит точность в исполнении.

Рецепт макарон с бергамотом

Ингредиенты:

– 150 г сахара;

– 150 г сахарной пудры;

– 150 г миндальной муки;

– 40 г воды;

– 55 + 55 г белков (1 и 2 части);

– краситель;

– 100 г сливок;

– 5 г чая с бергамотом;

– 150 г белого шоколада;

– 25 г сливочного масла.