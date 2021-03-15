Макарон с бергамотом: рецепт изысканного десерта от Кати Песковой
Вкусный десерт макарон по рецепту кондитера Кати Песковой понравится каждому!
Источник:инстаграм Кати Песковой
Кондитер Екатерина Пескова поделилась с читателями рецептом настоящих французский макарон с бергамотом.
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Чтобы макарон вышли у вас как из кондитерской придерживайтесь грамовки ингредиентов и пошагового рецепта от Екатерины Песковой, ведь этот десерт довольно капризный и любит точность в исполнении.
Рецепт макарон с бергамотом
- Тщательно просейте миндальную муку, сахарную пудру через сито в миску и перемешайте.
- Из воды и сахара заварите сироп, добавьте краситель и доведите до 118 градусов.
- При 110 градусах сиропа взбейте вторую часть белков так, чтобы на момент их вливания в сироп они были устойчивыми.
- Когда сироп нагреется до 118 градусов снимите его с огня, дайте сойти первым пузырькам. Тоненькой струйкой влейте в белки при постоянном взбивании на максимальной скорости. Взбивайте массу до 35 градусов.
- Первую часть белка смешайте с просеянными сухими ингредиентами, добавьте к ним всю меренгу и вымешивайте массу круговыми движениями от центра к краям.
- Переложите тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 9 миллиметров.
- Отсадите тесто на силиконовый коврик и оставьте подсохнуть на 20 минут.
- Выпекайте макарон в духовке разогретой до 140 градусов 12 минут.
- Охладите макарон 20 минут, только тогда снимайте их с коврика.
- Для приготовления начинки добавьте чай в сливки, оставьте настаиваться в холодильнике ночь.
- Утром нагрейте смесь, процедите и влейте еще сливок.
- Влейте сливочную смесь в растопленный шоколад и перебейте блендером.
- Добавьте к крему сливочное масло комнатной температуры и снова перебейте блендером.
- Переложите крем в миску, накройте вконтакт и оставьте на 3 часа в холодильнике.
- Отсадите по 10 г крема на половинку макарон, накройте другой. Отправьте макарон в морозилку на сутки. Десерт готов – приятного аппетита!
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