Смачний десерт макарон за рецептом кондитерки Каті Пєскової сподобається кожному!

Кондитерка Катерина Пєскова поділилась з читачами рецептом справжніх французький макарон з бергамотом.

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Щоб макарон вийшли у вас як з кондитерської дотримуйтеся грамування інгредієнтів та покрокового рецепта від Катерини Пєскової, адже цей десерт доволі примхливий та полюбляє точність у виконанні.

Рецепт макарон з бергамотом

Інгредієнти:

– 150 г цукру;

– 150 г цукрової пудри;

– 150 г мигдалевого борошна;

– 40 г води;

– 55 + 55 г білків(1 і 2 частини);

– барвник;

– 100 г вершків;

– 5 г чаю з бергамотом;

– 150 г білого шоколаду;

– 25 г вершкового масла.