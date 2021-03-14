Вкусное печенье с шоколадной крошкой и орехами: домашний рецепт
Если хотите порадовать свою семью и друзей чем-то вкусным к чаю. Приготовьте ароматное печенье шоколадной крошкой и орехами.
Источник:24 канал
По этому рецепту вы легко сможете приготовить вкусное печенье, которое понравится всем. В тесто также добавляют изюм, цукаты или миндальные хлопья.
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Рецепт печенья
- Для приготовления печенья тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините масло с сахаром, взбейте миксером до однородной консистенции.
- Отдельно в миске взбейте яйцо, добавьте ванильный сахар, тщательно перемешайте.
- Шоколад, измельчите ножом.
- В миске смешайте муку с солью, добавьте разрыхлитель, яйцо с ванильным сахаром, шоколад, орехи, перемешайте, замесите тесто.
- Сформируйте шарики, оставьте на 25 минут в холодильнике. Выложите тесто, сформируйте печенье.
- Разогрейте духовку при температуре 180 градусов, выстелите противень пергаментом, выложите печенье, отправьте запекаться в течение 20-25 минут до готовности.
- Готовое печенье выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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