Если хотите порадовать свою семью и друзей чем-то вкусным к чаю. Приготовьте ароматное печенье шоколадной крошкой и орехами.

По этому рецепту вы легко сможете приготовить вкусное печенье, которое понравится всем. В тесто также добавляют изюм, цукаты или миндальные хлопья.

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Рецепт печенья

Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– 100 граммов сахара;

– 20 граммов ванильного сахара;

– разрыхлитель;

– 50 граммов шоколадной крошки;

– 50 граммов орехов (на ваш вкус);

– соль.