Макаронные "гнезда" с куриным фаршем: рецепт на каждый день
Источник:инстаграм Fat Killers
Эти "гнездышки" можно готовить с любым фаршем: говяжьим, свиным, бараньим. Но с курятиной это блюдо получается особенно вкусным. И к тому же диетическим!
Приготовьте макаронные "гнезда" на обед или ужин. А можно подать их и к праздничному столу: на большом общем блюде они будут смотреться очень эффектно!
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Макаронные "гнезда" с фаршем
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Макаронные "гнезда" / Фото Fat Killers
– макароны "гнезда";
– 200 г куриного фарша;
– 100 г твердого сыра;
– 8 – 10 помидоров черри;
– соль;
– черный молотый перец;
– 100 мл воды;
– 1 луковица;
– 3 ст. л. сметаны.
Приготовление:
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Лук натрите на терке и смешайте с фаршем. Добавьте специй и перемешайте.
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На дно сковородки налейте 100 миллилитров воды и выложите макаронные "гнезда".
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Из фарша сформируйте шарики и выложите их сверху на каждое "гнездо".
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Накройте сковородку крышкой и тушите 15 минут. Добавьте помидоры.
Макаронные "гнезда" / Фото Fat Killers
- Для соуса смешайте сметану, 100 миллилитров воды и специи.
- Залейте им блюдо и тушите еще 15 минут.
- Перед подачей посыпьте макаронные "гнезда" тертым сыром и зеленью.
Приятного аппетита!