Макаронные "гнезда" с куриным фаршем: рецепт на каждый день

2 ноября 2021 , 10:14
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Эти "гнездышки" можно готовить с любым фаршем: говяжьим, свиным, бараньим. Но с курятиной это блюдо получается особенно вкусным. И к тому же диетическим!

Приготовьте макаронные "гнезда" на обед или ужин. А можно подать их и к праздничному столу: на большом общем блюде они будут смотреться очень эффектно!

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Макаронные "гнезда" с фаршем

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Макаронные "гнезда" / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– макароны "гнезда";
– 200 г куриного фарша;
– 100 г твердого сыра;
– 8 – 10 помидоров черри;
– соль;
– черный молотый перец;
– 100 мл воды;
– 1 луковица;
– 3 ст. л. сметаны.

Приготовление:

  1. Лук натрите на терке и смешайте с фаршем. Добавьте специй и перемешайте.

  2. На дно сковородки налейте 100 миллилитров воды и выложите макаронные "гнезда".

  3. Из фарша сформируйте шарики и выложите их сверху на каждое "гнездо".

  4. Накройте сковородку крышкой и тушите 15 минут. Добавьте помидоры.


Макаронные "гнезда" / Фото Fat Killers

  1. Для соуса смешайте сметану, 100 миллилитров воды и специи.
  1. Залейте им блюдо и тушите еще 15 минут.
  1. Перед подачей посыпьте макаронные "гнезда" тертым сыром и зеленью.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак