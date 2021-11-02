Приготовьте макаронные "гнезда" на обед или ужин. А можно подать их и к праздничному столу: на большом общем блюде они будут смотреться очень эффектно!

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Макаронные "гнезда" с фаршем

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Макаронные "гнезда" / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Лук натрите на терке и смешайте с фаршем. Добавьте специй и перемешайте.

  2. На дно сковородки налейте 100 миллилитров воды и выложите макаронные "гнезда".

  3. Из фарша сформируйте шарики и выложите их сверху на каждое "гнездо".

  4. Накройте сковородку крышкой и тушите 15 минут. Добавьте помидоры.


Макаронные "гнезда" / Фото Fat Killers

  1. Для соуса смешайте сметану, 100 миллилитров воды и специи.
  1. Залейте им блюдо и тушите еще 15 минут.
  1. Перед подачей посыпьте макаронные "гнезда" тертым сыром и зеленью.

Приятного аппетита!