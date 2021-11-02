Приготуйте макаронні "гнізда" на обід чи вечерю. А можна подати їх і до святкового столу: на великому загальному тарелі вони матимуть дуже ефектний вигляд!

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Макаронні "гнізда" з фаршем

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Макаронні "гнізда"/ Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Цибулю натріть на тертці та змішайте з фаршем. Додайте спецій та перемішайте.
  1. На дно сковорідки вилийте 100 мілілітрів води і викладіть макаронні "гнізда".
  1. З фаршу сформуйте кульки та викладіть їх зверху на кожне "гніздо".
  1. Накрийте сковорідку кришкою і тушкуйте 15 хвилин. Додайте помідори.


Макаронні "гнізда"/ Фото Fat Killers

  1. Для соусу змішайте сметану, 100 мілілітрів води та спеції.
  1. Залийте ним страву й тушкуйте ще 15 хвилин.
  1. Перед подачею посипте макаронні "гнізда" тертим сиром та зеленню.

Смачного!