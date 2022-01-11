Мясной соус болоньезе также используют в таких популярных итальянских блюдах, как лазанья, канелони. Он прекрасно дополняет гарнир из гречки или картофеля.

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Мясной соус болоньезе – рецепт

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 4



Скриншот из видео Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 300 граммов фарша (куриный, говяжий);

– 2 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 200 граммов томатного пюре;

– 150 миллилитров красного сухого вина;

– 20 миллилитров масла;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и чеснок, морковь натрите на грубой терке.

Разогрейте сковородку с маслом и сливочным маслом, обжарьте на ней овощи.

Добавьте на сковородку фарш и перемешайте. Сдобрите все специями и готовьте 5 – 7 минут.

Влейте в фарш вино, томатный соус и тушите все 15 минут.

Отдельно отварите спагетти до готовности в подсоленной воде.

Добавьте к мясному соусу 1 черпак воды, в которой варятся макароны и перемешайте.

Откиньте макароны на сито, далее отправьте их к мясному соусу. Тщательно перемешайте блюдо и подавайте к столу горячим.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления мясного соуса Болоньезе: