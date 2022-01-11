Мясной соус болоньезе также используют в таких популярных итальянских блюдах, как лазанья, канелони. Он прекрасно дополняет гарнир из гречки или картофеля.
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Мясной соус болоньезе – рецепт
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Скриншот из видео Лизы Глинской
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук и чеснок, морковь натрите на грубой терке.
- Разогрейте сковородку с маслом и сливочным маслом, обжарьте на ней овощи.
- Добавьте на сковородку фарш и перемешайте. Сдобрите все специями и готовьте 5 – 7 минут.
- Влейте в фарш вино, томатный соус и тушите все 15 минут.
- Отдельно отварите спагетти до готовности в подсоленной воде.
- Добавьте к мясному соусу 1 черпак воды, в которой варятся макароны и перемешайте.
- Откиньте макароны на сито, далее отправьте их к мясному соусу. Тщательно перемешайте блюдо и подавайте к столу горячим.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления мясного соуса Болоньезе: