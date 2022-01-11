М'ясний соус болоньєзе також використовують у таких популярних італійських стравах, як лазанья, канелоні. Він чудово доповнює гарнір з гречки чи картоплі.

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М'ясний соус болоньєзе – рецепт

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4



Скріншот з відео Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 300 грамів фаршу (курячий, яловичий);

– 2 зубчики часнику;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 200 грамів томатного пюре;

– 150 мілілітрів червоного сухого вина;

– 20 мілілітрів олії;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Дрібно наріжте цибулю та часник, моркву натріть на грубій тертці.

Розігрійте сковорідку з олією та вершковим маслом, обсмажте на ній овочі.

Додайте на сковорідку фарш та перемішайте. Присмачте все спеціями та готуйте 5 – 7 хвилин.

Влийте до фаршу вино, томатний соус та тушкуйте все 15 хвилин.

Окремо відваріть спагеті до готовності у підсоленій воді.

Додайте до м'ясного соусу 1 черпак води, у якій варяться макарони та перемішайте.

Відкиньте макарони на сито, далі відправте їх до м'ясного соусу. Ретельно перемішайте страву та подавайте до столу гарячою.

Смачного!

Відеорецепт приготування м'ясного соусу Болоньєзе: