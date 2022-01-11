М'ясний соус болоньєзе також використовують у таких популярних італійських стравах, як лазанья, канелоні. Він чудово доповнює гарнір з гречки чи картоплі.

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М'ясний соус болоньєзе – рецепт

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4


Скріншот з відео Лізи Глінської

Приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю та часник, моркву натріть на грубій тертці.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та вершковим маслом, обсмажте на ній овочі.
  1. Додайте на сковорідку фарш та перемішайте. Присмачте все спеціями та готуйте 5 – 7 хвилин.
  1. Влийте до фаршу вино, томатний соус та тушкуйте все 15 хвилин.
  1. Окремо відваріть спагеті до готовності у підсоленій воді.
  1. Додайте до м'ясного соусу 1 черпак води, у якій варяться макарони та перемішайте.
  1. Відкиньте макарони на сито, далі відправте їх до м'ясного соусу. Ретельно перемішайте страву та подавайте до столу гарячою.

Смачного!

Відеорецепт приготування м'ясного соусу Болоньєзе: