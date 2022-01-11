М'ясний соус болоньєзе також використовують у таких популярних італійських стравах, як лазанья, канелоні. Він чудово доповнює гарнір з гречки чи картоплі.
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М'ясний соус болоньєзе – рецепт
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Скріншот з відео Лізи Глінської
Приготування:
- Дрібно наріжте цибулю та часник, моркву натріть на грубій тертці.
- Розігрійте сковорідку з олією та вершковим маслом, обсмажте на ній овочі.
- Додайте на сковорідку фарш та перемішайте. Присмачте все спеціями та готуйте 5 – 7 хвилин.
- Влийте до фаршу вино, томатний соус та тушкуйте все 15 хвилин.
- Окремо відваріть спагеті до готовності у підсоленій воді.
- Додайте до м'ясного соусу 1 черпак води, у якій варяться макарони та перемішайте.
- Відкиньте макарони на сито, далі відправте їх до м'ясного соусу. Ретельно перемішайте страву та подавайте до столу гарячою.
Смачного!
Відеорецепт приготування м'ясного соусу Болоньєзе: