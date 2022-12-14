Невероятно вкусные макароны "орзо" внешне похожи на обычный длиннозернистый рис, хоть на самом деле это паста. Мы предлагаем вам удивить родных или друзей блюдом с грибами и курицей в томатно-сливочном соусе из орзо.

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Такое блюдо можно быстро подать к праздничному или обыденному столу даже если нет света и у вас газовая плита. Нежное куриное филе отлично подойдет даже для детского рациона.

Рецепт орзо с курицей и грибами.

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 150 граммов орзо;

– 200 граммов шампиньонов;

– 60 граммов томатного пюре;

– 130 миллилитров жирных сливок;

– соль;

– черный молотый перец;

– сушеный базилик.

Приготовление:

Нарезаем шампиньоны произвольными кусочками, обжариваем на разогретой сковороде с маслом до золотого цвета. Убираем из плиты.

В той же сковороде обжариваем нарезанную кусочками курочку и возвращаем грибы, вливаем томатное пюре, сливки и специи.

Тщательно все перемешиваем и тушим 5-10 минут.

Отваренные макароны орзо перекладываем в сковороду к курице и грибам и убираем из огня.

Приятного тебе аппетита!