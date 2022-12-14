Невероятно вкусные макароны "орзо" внешне похожи на обычный длиннозернистый рис, хоть на самом деле это паста. Мы предлагаем вам удивить родных или друзей блюдом с грибами и курицей в томатно-сливочном соусе из орзо.

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Такое блюдо можно быстро подать к праздничному или обыденному столу даже если нет света и у вас газовая плита. Нежное куриное филе отлично подойдет даже для детского рациона.

Рецепт орзо с курицей и грибами.

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем шампиньоны произвольными кусочками, обжариваем на разогретой сковороде с маслом до золотого цвета. Убираем из плиты.
  • В той же сковороде обжариваем нарезанную кусочками курочку и возвращаем грибы, вливаем томатное пюре, сливки и специи.
  • Тщательно все перемешиваем и тушим 5-10 минут.
  • Отваренные макароны орзо перекладываем в сковороду к курице и грибам и убираем из огня.

Приятного тебе аппетита!