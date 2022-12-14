Неймовірно смачні макарони "орзо" зовні схожі на звичайний довгозернистий рис, хоч насправді це паста. Ми пропонуємо вам здивувати рідних чи друзів стравою з грибами та куркою у томатно-вершковому соусі з орзо.

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Таку страву можна швидко подати до святкового чи буденного столу навіть якщо не має світла і у вас газова плита. Ніжне куряче філе чудово підійде навіть для дитячого раціону.

Рецепт орзо з куркою та грибами

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 150 грамів орзо;

– 200 грамів печериць;

– 60 грамів томатного пюре;

– 130 мілілітрів жирних вершків;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сушений базилік.

Приготування:

Нарізаємо печериці довільними шматочками, обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією до золотого кольору. Забираємо з плити.

У тій самій сковорідці обсмажуємо нарізану шматочками курочку та повертаємо гриби, вливаємо томатне пюре, вершки та спеції.

Ретельно все перемішуємо та тушкуємо 5 – 10 хвилин.

Відварені макарони орзо перекладаємо в сковорідку до курки та грибів та прибираємо з вогню.

Смачного!