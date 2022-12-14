Неймовірно смачні макарони "орзо" зовні схожі на звичайний довгозернистий рис, хоч насправді це паста. Ми пропонуємо вам здивувати рідних чи друзів стравою з грибами та куркою у томатно-вершковому соусі з орзо.
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Таку страву можна швидко подати до святкового чи буденного столу навіть якщо не має світла і у вас газова плита. Ніжне куряче філе чудово підійде навіть для дитячого раціону.
Рецепт орзо з куркою та грибами
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо печериці довільними шматочками, обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією до золотого кольору. Забираємо з плити.
- У тій самій сковорідці обсмажуємо нарізану шматочками курочку та повертаємо гриби, вливаємо томатне пюре, вершки та спеції.
- Ретельно все перемішуємо та тушкуємо 5 – 10 хвилин.
- Відварені макарони орзо перекладаємо в сковорідку до курки та грибів та прибираємо з вогню.
Смачного!