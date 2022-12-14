Макароны орзо с курочкой и грибами

14 декабря 2022, 12:54
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Источник:

Инстаграм Тате Чуднова

Если вы еще не пробовали макароны орзо, скорее в магазин и готовим вкусный обед для всей семьи.

Невероятно вкусные макароны "орзо" внешне похожи на обычный длиннозернистый рис, хоть на самом деле это паста. Мы предлагаем вам удивить родных или друзей блюдом с грибами и курицей в томатно-сливочном соусе из орзо.

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Такое блюдо можно быстро подать к праздничному или обыденному столу даже если нет света и у вас газовая плита. Нежное куриное филе отлично подойдет даже для детского рациона.

Рецепт орзо с курицей и грибами.

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов куриного филе;
– 150 граммов орзо;
– 200 граммов шампиньонов;
– 60 граммов томатного пюре;
– 130 миллилитров жирных сливок;
– соль;
– черный молотый перец;
– сушеный базилик.

Приготовление:

  • Нарезаем шампиньоны произвольными кусочками, обжариваем на разогретой сковороде с маслом до золотого цвета. Убираем из плиты.
  • В той же сковороде обжариваем нарезанную кусочками курочку и возвращаем грибы, вливаем томатное пюре, сливки и специи.

  • Тщательно все перемешиваем и тушим 5-10 минут.
  • Отваренные макароны орзо перекладываем в сковороду к курице и грибам и убираем из огня.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак