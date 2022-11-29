Макароны с сыром, или как их называют американцы – мак энд чиз, супер сытное и быстрое блюдо, которое понравится каждому. Не важно взрослый ли вы, или ребенок – это блюдо станет любимым в семье.

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Маленькие макароны в кремово-творожном соусе, которые легко может приготовить каждый станут настоящим открытием для любителей вкусно поесть. А рецептом поделился украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский.

Рецепт макарон с сыром от шеф-повара

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов макарон (берите маленькие)

– 600 граммов молока

– 100 граммов коровьих сливок

– 45 граммов муки

– 45 граммов сливочного масла

– соль;

– мускатный орех;

– 300 граммов сыра чедер.

Приготовление:

Для приготовления творожного соуса растапливаем сливочное масло в сотейнике, добавляем муку и быстро перемешиваем на среднем огне. Снимите с огня.

Когда мука остынет, добавляем к нему 100 миллилитров молока и перемешиваем.

Отдельно нагреваем свежее, доведенное до кипения молоко со сливками, тогда уже добавляем ру (молоко с мукой) и завариваем соус бешамель.

Сразу в соус добавляем соль, тертый мускатный орех и тертый сыр чедер (200 граммов), помешиваем, пока он не растает. По желанию добавляем подкопченный паприку.

В кипящую подсоленную воду бросаем макароны и отвариваем по времени, указанному на пачке. Сливаем через сито. В соус добавляем горячие макароны, перемешиваем и перекладываем в жаропрочную форму для запекания.

Сверху натираем сыром и запекаем до румяной корочки.

Приятного тебе аппетита!

Храните блюдо в холодильнике 3-4 дня.