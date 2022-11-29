Макарони з сиром, або як їх називають американці – мак енд чіз, супер ситна та швидка страва, яка сподобається кожному. Не важливо чи дорослий ви, чи дитина – ця страва стане улюбленої у родині.

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Маленькі макарони у кремово-сирному соусі, які легко може приготувати кожен стануть справжнім відкриттям для поціновувачів смачно попоїсти. А рецептом поділився український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.

Рецепт макаронів з сиром від шеф-кухаря

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів макаронів (беріть маленькі)

– 600 грамів молока

– 100 грамів коров'ячих вершків

– 45 грамів борошна

– 45 грамів вершкового масла

– сіль;

– мускатний горіх;

– 300 грамів сиру чедер.

Приготування:

Для приготування сирного соусу розтоплюємо вершкове масло у сотейнику, додаємо борошно та швидко перемішуємо на середньому вогні. Зніміть з вогню.

Коли борошно охолоне, додаємо до нього 100 мілілітрів молока і перемішуємо.

Окремо нагріваємо свіже, доведене до кипіння молоко з вершками, тоді вже додаємо ру (молоко з борошном) і заварюємо соус бешамель.

Одразу у соус додаємо сіль, тертий мускатний горіх і тертий сир чедер (200 грамів), помішуємо поки він не розтане. За бажанням додаємо підкопчену паприку.

У киплячу підсолену воду кидаємо макарони і відварюємо по часу, який вказаний на пачці. Зливаємо через сито. У соус додаємо гарячі макарони, перемішуємо та перекладаємо у жаротривку форму для запікання.

Зверху натираємо сиром і запікаємо до рум’яної скоринки.

Смачного!

Зберігайте страву у холодильнику 3 – 4 дні.