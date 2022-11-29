Макарони з сиром, або як їх називають американці – мак енд чіз, супер ситна та швидка страва, яка сподобається кожному. Не важливо чи дорослий ви, чи дитина – ця страва стане улюбленої у родині.
Читайте також М'ясо танутиме в роті: простий рецепт курячих гомілок у вині
Маленькі макарони у кремово-сирному соусі, які легко може приготувати кожен стануть справжнім відкриттям для поціновувачів смачно попоїсти. А рецептом поділився український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.
Рецепт макаронів з сиром від шеф-кухаря
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Для приготування сирного соусу розтоплюємо вершкове масло у сотейнику, додаємо борошно та швидко перемішуємо на середньому вогні. Зніміть з вогню.
- Коли борошно охолоне, додаємо до нього 100 мілілітрів молока і перемішуємо.
- Окремо нагріваємо свіже, доведене до кипіння молоко з вершками, тоді вже додаємо ру (молоко з борошном) і заварюємо соус бешамель.
- Одразу у соус додаємо сіль, тертий мускатний горіх і тертий сир чедер (200 грамів), помішуємо поки він не розтане. За бажанням додаємо підкопчену паприку.
- У киплячу підсолену воду кидаємо макарони і відварюємо по часу, який вказаний на пачці. Зливаємо через сито. У соус додаємо гарячі макарони, перемішуємо та перекладаємо у жаротривку форму для запікання.
- Зверху натираємо сиром і запікаємо до рум’яної скоринки.
Смачного!
Зберігайте страву у холодильнику 3 – 4 дні.