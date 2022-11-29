Макароны с сыром: готовим вкусный обед с шеф-поваром
29 ноября 2022 , 11:56Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Сколько топовых соединений ингредиентов вы знаете? Пожалуй, несколько точно. Среди них должен быть и этот: макароны и творог.
Макароны с сыром, или как их называют американцы – мак энд чиз, супер сытное и быстрое блюдо, которое понравится каждому. Не важно взрослый ли вы, или ребенок – это блюдо станет любимым в семье.
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Маленькие макароны в кремово-творожном соусе, которые легко может приготовить каждый станут настоящим открытием для любителей вкусно поесть. А рецептом поделился украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский.
Рецепт макарон с сыром от шеф-повара
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 400 граммов макарон (берите маленькие)
– 600 граммов молока
– 100 граммов коровьих сливок
– 45 граммов муки
– 45 граммов сливочного масла
– соль;
– мускатный орех;
– 300 граммов сыра чедер.
Приготовление:
- Для приготовления творожного соуса растапливаем сливочное масло в сотейнике, добавляем муку и быстро перемешиваем на среднем огне. Снимите с огня.
- Когда мука остынет, добавляем к нему 100 миллилитров молока и перемешиваем.
- Отдельно нагреваем свежее, доведенное до кипения молоко со сливками, тогда уже добавляем ру (молоко с мукой) и завариваем соус бешамель.
- Сразу в соус добавляем соль, тертый мускатный орех и тертый сыр чедер (200 граммов), помешиваем, пока он не растает. По желанию добавляем подкопченный паприку.
- В кипящую подсоленную воду бросаем макароны и отвариваем по времени, указанному на пачке. Сливаем через сито. В соус добавляем горячие макароны, перемешиваем и перекладываем в жаропрочную форму для запекания.
- Сверху натираем сыром и запекаем до румяной корочки.
Приятного тебе аппетита!
Храните блюдо в холодильнике 3-4 дня.