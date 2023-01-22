Маковые блины подойдут как к завтраку, так и на обед или ужин. Они настолько яркие и вкусные, что в восторге будут все.

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По желанию, их дополнительно можно полить сгущенкой, сметаной или ванильным сахаром.

Рецепт маковых блинчиков с начинкой

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты для теста:

– 4 куриных яйца;

– 100 граммов сахара;

– 15 – 20 граммов ванильного сахара;

– соль;

– 1 литр теплого молока;

– 450 граммов муки;

– 90 граммов сухого мака;

– 60 граммов сливочного масла;

– 30 миллилитров масла.

Для начинки:

– 200 граммов мака;

– 100 граммов сахара;

– 200 миллилитров горячего молока;

– 100 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Яйца слегка взбиваем венчиком с сахаром и солью. Вливаем 1/3 теплого молока, размешиваем, постепенно просеивая муку. Смешиваем до однородности.

Добавляем мак и снова вымешиваем. Вливаем оставшееся молоко, масло и растопленное сливочное масло, смешиваем до однородности еще раз.

Откладываем на 30 минут (при комнатной температуре). Далее жарим блины на разогретой сковороде до золотистой корочки и готовности с двух сторон.

Для начинки смешиваем мак с сахаром и растираем. Добавляем горячее кипяченое молоко, перемешиваем и отправляем на кипящую водяную баню. Прогреваем помешивая 10 минут, пока мак не станет мягким. Снимаем, добавляем масло и размешиваем до однородности.

Смазываем блины маковой начинкой и заворачиваем.

Приятного тебе аппетита!