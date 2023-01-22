Маковые блины подойдут как к завтраку, так и на обед или ужин. Они настолько яркие и вкусные, что в восторге будут все.
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По желанию, их дополнительно можно полить сгущенкой, сметаной или ванильным сахаром.
Рецепт маковых блинчиков с начинкой
- Время: 50 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Яйца слегка взбиваем венчиком с сахаром и солью. Вливаем 1/3 теплого молока, размешиваем, постепенно просеивая муку. Смешиваем до однородности.
- Добавляем мак и снова вымешиваем. Вливаем оставшееся молоко, масло и растопленное сливочное масло, смешиваем до однородности еще раз.
- Откладываем на 30 минут (при комнатной температуре). Далее жарим блины на разогретой сковороде до золотистой корочки и готовности с двух сторон.
- Для начинки смешиваем мак с сахаром и растираем. Добавляем горячее кипяченое молоко, перемешиваем и отправляем на кипящую водяную баню. Прогреваем помешивая 10 минут, пока мак не станет мягким. Снимаем, добавляем масло и размешиваем до однородности.
- Смазываем блины маковой начинкой и заворачиваем.
Приятного тебе аппетита!