Маковый рулет на Пасху: рецепт Лизы Глинской
Не знаете, что приготовить на пасхальный стол? Кондитер предлагает приготовить вам вкусный и ароматный маковый рулет.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Нежный, ароматный рулет с большим количеством вкусной начинки прекрасно подойдет к праздничному столу. Лиза Глинская поделилась рецептом с читателями на своей странице в инстаграме.
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Рецепт макового рулета
- Для приготовления опары просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Добавьте в муку сухие дрожжи и сахар – перемешайте сухие ингредиенты.
- Через 15 минут налейте в них теплое молоко и перемешайте.
- Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 25 – 30 минут.
- Для приготовления теста соедините опару с яйцом, сахаром и ванильным сахаром.
- Добавьте муку и соль. Соедините массу с мягким сливочным маслом.
- Замесите тесто, переложите его в миску и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто в теплое место без сквозняков на 2 часа.
- Для приготовления глазирования соедините желток с водой.
Как сформировать рулет
- Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольник размером 30х40 сантиметров.
- Смешайте мак с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров.
- Заверните тугой рулет, защипывая края.
- Защипните основной шов, переложите рулет на противень с пергаментом швом вниз.
- Смажьте рулет тонким слоем глазирования.
- Оставьте рулет в теплом месте без сквозняков на 1 час.
- Отправьте рулет выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 35-40 минут.
- Достаньте готовый рулет и дайте ему полностью остыть.
- Присыпьте рулет сверху сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт макового рулета Лизы Глинской – видео:
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