Не знаете, что приготовить на пасхальный стол? Кондитер предлагает приготовить вам вкусный и ароматный маковый рулет.

Нежный, ароматный рулет с большим количеством вкусной начинки прекрасно подойдет к праздничному столу. Лиза Глинская поделилась рецептом с читателями на своей странице в инстаграме.

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Рецепт макового рулета

Ингредиенты для опары:

– 150 мл молока

– 4 г сухих дрожжей;

– 80 г муки;

– 10 г сахара.

Для приготовления опары просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте в муку сухие дрожжи и сахар – перемешайте сухие ингредиенты. Через 15 минут налейте в них теплое молоко и перемешайте. Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 25 – 30 минут.

Ингредиенты для теста:

– опара;

– 50 г яйца;

– 30 г сахара,

– 50 г сливочного масла;

– 3 г соли;

– 250 г муки;

– ванильный сахар.

Для приготовления теста соедините опару с яйцом, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте муку и соль. Соедините массу с мягким сливочным маслом. Замесите тесто, переложите его в миску и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто в теплое место без сквозняков на 2 часа.

Ингредиенты для глазирования:

– 10 г желтка;

– 10 г воды.

Для приготовления глазирования соедините желток с водой.

Как сформировать рулет

Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольник размером 30х40 сантиметров. Смешайте мак с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров. Заверните тугой рулет, защипывая края. Защипните основной шов, переложите рулет на противень с пергаментом швом вниз. Смажьте рулет тонким слоем глазирования. Оставьте рулет в теплом месте без сквозняков на 1 час. Отправьте рулет выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 35-40 минут. Достаньте готовый рулет и дайте ему полностью остыть. Присыпьте рулет сверху сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт макового рулета Лизы Глинской – видео: