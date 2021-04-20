А вы пробовали когда-то индийский десерт – морковную халву? Лиза Глинская подготовила невероятно вкусный рецепт лакомство!

Быстрый и легкий в приготовлении индийский рецепт десерта от кондитера понравится каждому, а еще он постный.

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Морковная халва с орешками и специями, вкусное и яркое блюдо для всей семьи. А на ее приготовление вам нужны привычные ингредиенты и немного времени.

Рецепт морковной халвы

Ингредиенты:

– 40 г кокосового масла;

– 400 г натертой моркови;

– 400 мл кокосового молока;

– 1 ч. л микса пряностей (бадян, кардамон, корица, гвоздика);

– 100 г сахара;

– 100 г миндаля;

– 20 г кокосового масла или масла гхи для обжаривания орешков.

Разогрейте сковородку с 20 граммами кокосового масла и обжарьте на ней измельченные орешки. Натрите морковь на крупной терке и обжарьте на разогретой сковородке с 40 г кокосового масла до легкой золотистой корочки – 5 минут будет достаточно. Посыпьте морковь сахаром, влейте кокосовое молоко и специи. При постоянном перемешивании потушите морковь на маленьком огне до выпаривания всей влаги. Добавьте к блюду орешки, перемешайте и держите на огне еще несколько минут. Переложите готовое блюдо в тарелку или выложите в силиконовую форму и отправьте в холодильник. После нарежьте небольшими батончиками и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт морковной халвы с видео: