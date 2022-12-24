Готовить маковник на Рождество – один из обязательных ритуалов праздника. Это прекрасная возможность собрать вокруг стола семью и весело поговорить, пока готовятся вкусные блюда к празднику. Приготовленное совместными усилиями лакомство будет смаковать по-особому, ведь такая работа всегда приносит наилучший результат.

Не пропустите Праздничный маковник: быстрый рецепт без завивки в рулет

Рецепт макового рулета

Время: 2 часа

Порций: 4

Традиционное рождественское лакомство / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

4 стакана муки;

1 стакан теплого молока;

1 стакан сахара;

4 желтка;

40 грамм дрожжей;

60 грамм растопленного сливочного масла;

щепотка соли;

1 банка готовой маковой массы;

сахарная пудра по вкусу;

100 грамм цукатов из цедры апельсина.

Приготовление: