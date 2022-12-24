Готовить маковник на Рождество – один из обязательных ритуалов праздника. Это прекрасная возможность собрать вокруг стола семью и весело поговорить, пока готовятся вкусные блюда к празднику. Приготовленное совместными усилиями лакомство будет смаковать по-особому, ведь такая работа всегда приносит наилучший результат.

Не пропустите Праздничный маковник: быстрый рецепт без завивки в рулет

Рецепт макового рулета

Время: 2 часа
Порций: 4

Традиционное рождественское лакомство / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 4 стакана муки;
  • 1 стакан теплого молока;
  • 1 стакан сахара;
  • 4 желтка;
  • 40 грамм дрожжей;
  • 60 грамм растопленного сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • 1 банка готовой маковой массы;
  • сахарная пудра по вкусу;
  • 100 грамм цукатов из цедры апельсина.

Приготовление:

  1. К 1/2 стакана теплого молока добавьте измельченные дрожжи, столовую ложку сахара и столовую ложку муки. Оставьте, пока раствор не начнет подниматься. Добавьте дрожжи в муку.
  2. Желтки взбейте с сахаром. Влейте закваску оставшееся молоко, щепотку соли. При вымешивании добавьте масло. Когда тесто станет гладким и эластичным, дайте ему подняться. Это займет около часа.
  3. Поднятое тесто разделите на 2 равные части, а затем тонко раскатайте в прямоугольник.
  4. Выложите маковую массу на середину теста (оставляя около 2 сантиметра свободного пространства по краям), затем плотно сверните и тщательно закройте края.
  5. Переложите в форму для кекса и снова дайте подняться, оставив примерно на 30 минут.
  6. Выпекайте маковники при 185 градусах примерно 40 минут.
  7. Готовые лепешки с маком охладите.
  8. Для приготовления глазури сахарную пудру растворите в горячей воде, полейте ею маковники и посыпьте цукатами из апельсинов.