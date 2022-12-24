Готувати маківник на Різдво – один з обов'язкових ритуалів свята. Це чудова нагода зібрати довкола столу сім'ю та весело погомоніти, поки готуються смачні страви до свята. Приготований спільними зусиллями смаколик буде смакувати по-особливому, адже така робота завжди приносить найкращий результат.
Не пропустіть Святковий маківник: швидкий рецепт без завивання у рулет
Рецепт макового рулету
Час: 2 години
Порцій: 4
Традиційний різдвяний смаколик / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 4 склянки борошна;
- 1 склянка теплого молока;
- 1 склянка цукру;
- 4 жовтки;
- 40 грамів дріжджів;
- 60 грамів розтопленого вершкового масла;
- щіпка солі;
- 1 банка готової макової маси;
- цукрова пудра до смаку;
- 100 грамів цукатів з цедри апельсина.
Приготування:
- До 1/2 склянки теплого молока додайте подрібнені дріжджі, столову ложку цукру і столову ложку борошна. Залиште, поки розчин не почне підійматися. Додайте дріжджі до борошна.
- Жовтки збийте з цукром. Влийте закваску решту молока, дрібку солі. Під час вимішування додайте масло. Коли тісто стане гладким і еластичним, дайте йому піднятися. Це займе близько однієї години.
- Підняте тісто розділіть на 2 рівні частини, а потім тонко розкачайте в прямокутник.
- Викладіть макову масу на середину тіста (залишаючи близько 2 сантиметри вільного простору по краях), потім щільно згорніть і ретельно закрийте краї.
- Перекладіть у форму для кексу і знову дайте піднятися, залишивши приблизно на 30 хвилин.
- Випікайте маківники при 185 градусах приблизно 40 хвилин.
- Готові коржі з маком охолодіть.
- Для приготування глазурі цукрову пудру розчиніть в гарячій воді, полийте нею маківники та посипте цукатами з апельсинів.