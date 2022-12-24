Готувати маківник на Різдво – один з обов'язкових ритуалів свята. Це чудова нагода зібрати довкола столу сім'ю та весело погомоніти, поки готуються смачні страви до свята. Приготований спільними зусиллями смаколик буде смакувати по-особливому, адже така робота завжди приносить найкращий результат.

Не пропустіть Святковий маківник: швидкий рецепт без завивання у рулет

Рецепт макового рулету

Час: 2 години

Порцій: 4

Традиційний різдвяний смаколик / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

4 склянки борошна;

1 склянка теплого молока;

1 склянка цукру;

4 жовтки;

40 грамів дріжджів;

60 грамів розтопленого вершкового масла;

щіпка солі;

1 банка готової макової маси;

цукрова пудра до смаку;

100 грамів цукатів з цедри апельсина.

Приготування: