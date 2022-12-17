Рождественский стол без маковника представить просто невозможно. Обычно его готовят в виде рулета, именно такой вариант больше всего ассоциируется с этой выпечкой.

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Скручивание теста – один из наиболее затратных по времени и усилиям процессов. Если воспользоваться рецептом, в котором этот шаг просто отсутствует, то приготовление выпечки будет очень легким, что так нужно после приготовления большого количества других праздничных блюд.

Рецепт легкого маковника

Время: 2 часа

Порций: 8

Очень легко и невероятно вкусно / Фото Fajne Gotowanie

Ингредиенты:

  • 250 миллилитров молока;
  • 600 грамм муки;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 40 грамм свежих дрожжей;
  • 2 яйца;
  • 1/2 чайной ложки соли;
  • 3/4 банки маковой массы;
  • 60 грамм сливочного масла;
  • 50 грамм масла.

Приготовление:

  1. Молоко немного подогреваем и смешиваем со столовой ложкой муки, сахаром и измельченными дрожжами. Отставляем на 15 минут.
  2. Просеиваем оставшуюся муку, добавляем к ней соль, яйцо и приготовленную массу. Вымешиваем, накрываем крышкой и оставляем в теплом месте на 30 минут.
  3. Достаем тесто, делим на две части и раскатываем каждую по форме противня.
  4. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем одну часть теста. Распределяем по ней маковую смесь и накрываем другой частью теста.
  5. Взбиваем яйцо и смазываем пирог. Выпекаем 60 минут при 170 градусах.
  6. Готовый маковник можно украсить глазурью или шоколадом.

Приятного аппетита!