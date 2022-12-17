Рождественский стол без маковника представить просто невозможно. Обычно его готовят в виде рулета, именно такой вариант больше всего ассоциируется с этой выпечкой.

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Скручивание теста – один из наиболее затратных по времени и усилиям процессов. Если воспользоваться рецептом, в котором этот шаг просто отсутствует, то приготовление выпечки будет очень легким, что так нужно после приготовления большого количества других праздничных блюд.

Рецепт легкого маковника

Время: 2 часа

Порций: 8

Очень легко и невероятно вкусно / Фото Fajne Gotowanie

Ингредиенты:

250 миллилитров молока;

600 грамм муки;

2 столовые ложки сахара;

40 грамм свежих дрожжей;

2 яйца;

1/2 чайной ложки соли;

3/4 банки маковой массы;

60 грамм сливочного масла;

50 грамм масла.

Приготовление:

Молоко немного подогреваем и смешиваем со столовой ложкой муки, сахаром и измельченными дрожжами. Отставляем на 15 минут. Просеиваем оставшуюся муку, добавляем к ней соль, яйцо и приготовленную массу. Вымешиваем, накрываем крышкой и оставляем в теплом месте на 30 минут. Достаем тесто, делим на две части и раскатываем каждую по форме противня. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем одну часть теста. Распределяем по ней маковую смесь и накрываем другой частью теста. Взбиваем яйцо и смазываем пирог. Выпекаем 60 минут при 170 градусах. Готовый маковник можно украсить глазурью или шоколадом.

Приятного аппетита!