Рождественский стол без маковника представить просто невозможно. Обычно его готовят в виде рулета, именно такой вариант больше всего ассоциируется с этой выпечкой.
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Скручивание теста – один из наиболее затратных по времени и усилиям процессов. Если воспользоваться рецептом, в котором этот шаг просто отсутствует, то приготовление выпечки будет очень легким, что так нужно после приготовления большого количества других праздничных блюд.
Рецепт легкого маковника
Время: 2 часа
Порций: 8
Очень легко и невероятно вкусно / Фото Fajne Gotowanie
Ингредиенты:
- 250 миллилитров молока;
- 600 грамм муки;
- 2 столовые ложки сахара;
- 40 грамм свежих дрожжей;
- 2 яйца;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 3/4 банки маковой массы;
- 60 грамм сливочного масла;
- 50 грамм масла.
Приготовление:
- Молоко немного подогреваем и смешиваем со столовой ложкой муки, сахаром и измельченными дрожжами. Отставляем на 15 минут.
- Просеиваем оставшуюся муку, добавляем к ней соль, яйцо и приготовленную массу. Вымешиваем, накрываем крышкой и оставляем в теплом месте на 30 минут.
- Достаем тесто, делим на две части и раскатываем каждую по форме противня.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем одну часть теста. Распределяем по ней маковую смесь и накрываем другой частью теста.
- Взбиваем яйцо и смазываем пирог. Выпекаем 60 минут при 170 градусах.
- Готовый маковник можно украсить глазурью или шоколадом.
Приятного аппетита!