Празднуем при любых обстоятельствах: рецепт традиционного макового рулета
24 декабря 2022, 15:20Читати новину українською
Источник:przyslij przepis
Маковый рулет – одно из главных лакомств зимы. Особенную популярность он получает на Рождество, когда мак становится одним из основных ингредиентов праздника.
Готовить маковник на Рождество – один из обязательных ритуалов праздника. Это прекрасная возможность собрать вокруг стола семью и весело поговорить, пока готовятся вкусные блюда к празднику. Приготовленное совместными усилиями лакомство будет смаковать по-особому, ведь такая работа всегда приносит наилучший результат.
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Рецепт макового рулета
Время: 2 часа
Порций: 4
Традиционное рождественское лакомство / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 4 стакана муки;
- 1 стакан теплого молока;
- 1 стакан сахара;
- 4 желтка;
- 40 грамм дрожжей;
- 60 грамм растопленного сливочного масла;
- щепотка соли;
- 1 банка готовой маковой массы;
- сахарная пудра по вкусу;
- 100 грамм цукатов из цедры апельсина.
Приготовление:
- К 1/2 стакана теплого молока добавьте измельченные дрожжи, столовую ложку сахара и столовую ложку муки. Оставьте, пока раствор не начнет подниматься. Добавьте дрожжи в муку.
- Желтки взбейте с сахаром. Влейте закваску оставшееся молоко, щепотку соли. При вымешивании добавьте масло. Когда тесто станет гладким и эластичным, дайте ему подняться. Это займет около часа.
- Поднятое тесто разделите на 2 равные части, а затем тонко раскатайте в прямоугольник.
- Выложите маковую массу на середину теста (оставляя около 2 сантиметра свободного пространства по краям), затем плотно сверните и тщательно закройте края.
- Переложите в форму для кекса и снова дайте подняться, оставив примерно на 30 минут.
- Выпекайте маковники при 185 градусах примерно 40 минут.
- Готовые лепешки с маком охладите.
- Для приготовления глазури сахарную пудру растворите в горячей воде, полейте ею маковники и посыпьте цукатами из апельсинов.