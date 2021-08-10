У кулинарных экспертов есть много секретов, как исправить блюда, которые кажутся испорченными. Ниже коллекция самых распространенных кулинарных ошибок и способов их устранения.

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Пересоленное блюдо

Для того, чтобы забрать соль из супа, стоит опустить в него пакетик риса и его проварить. Рис впитает лишнюю соль. Овощное рагу можно исправить с помощью сметаны или помидоров. Если в картофель добавили больше соли, чем необходимо, можно добавить молоко и масло и сделать из нее пюре.

Крахмалосодержащие продукты поглощают соль и балансируют вкус​ / Фото Unsplash

Переваренная паста или рис

В таких случаях следует хорошо промыть макароны или рис и прожарить их на большой сковородке в течение нескольких минут. При этом важно избавиться от лишней жидкости, чтобы макароны не являлись водянистыми.

В переваренный рис можно добавить молоко и сделать кашу​ / Фото Unsplash

Подгорела курица

Если в духовке подгорела курочка, можно замаскировать ее под пикантным соусом, например, травяным. Смешайте оливковое масло и крупно нарезанные свежие травы (тимьян, базилик, мята, эстрагон, петрушка). Добавьте к смеси соль и перец. Курицу разделите на крупные кусочки и полейте соусом.

Различные соусы спасут и прекрасно дополнят курятину / Фото Unsplash

Хитрости с рыбой

Когда тушка рыбы при жарке развалилась, можно удалить кости и подать со сливочным соусом. Перед тем как переворачивать рыбу на сковороде, стоит слегка сбрызнуть ее соком лимона. Если у рыбы нежная тушка – ее лучше обжаривать в кляре.

Не стоит смазывать маслом сковородку, лучше смажьте ею рыбу / Фото Unsplash

Подгорел пирог

Если край выпечки зарумянится слишком сильно, можно удалить подгоревшие места мелким терком. Затем посыпать несладкий пирог тертым сыром, а сладкий – сахарной пудрой.

Чтобы пирог не подгорел, можно смазать верхушку молоком и накрыть пергаментной бумагой / Фото Unsplash