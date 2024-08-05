Будут готовы за 2 дня: рецепт фантастических малосольных помидоров
5 августа 2024, 20:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Малосольные помидоры на вкус просто невероятные. Попробуйте приготовить их по этому рецепту.
Блюдо можно будет попробовать уже через 2 дня. За это время помидоры как следует промаринуются.
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Малосольные помидоры
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм помидоров;
– 1 головка чеснока;
– 1 пучок укропа;
– 0,5 красного перца чили;
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 лавровых листа.
Приготовление:
- Помидоры хорошо помойте, уберите плодоножки и проколите зубочисткой в нескольких местах.
- Чеснок почистьте и нарежьте пластинками. С перца чили уберите семена. Укроп промойте.
- На дно чистой банки положите немного укропа, треть чеснока и половину перца чили. Затем выложите помидоры. Далее снова положите укроп, чеснок и помидоры. Сверху выложите оставшийся укроп, чеснок и кусочек чили.
- В кастрюлю налейте воду и вскипятите. Добавьте соль, сахар, лавровые листья и перемешивайте до полного растворения. Охладите до комнатной температуры.
- Помидоры залейте полностью рассолом и закройте капроновой крышкой. Оставьте на одни сутки при комнатной температуре. Затем поставьте в холодильник на 2 – 4 суток.