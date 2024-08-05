Будут готовы за 2 дня: рецепт фантастических малосольных помидоров

5 августа 2024, 20:30
Читати новину українською

Источник:

Shuba

Малосольные помидоры на вкус просто невероятные. Попробуйте приготовить их по этому рецепту.

Блюдо можно будет попробовать уже через 2 дня. За это время помидоры как следует промаринуются.

Стоит попробовать Все гениальное – просто: рецепт салата из помидоров, который вас поразит

Малосольные помидоры

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров;
– 1 головка чеснока;
– 1 пучок укропа;
– 0,5 красного перца чили;
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 лавровых листа.

Приготовление:

  1. Помидоры хорошо помойте, уберите плодоножки и проколите зубочисткой в нескольких местах.
  2. Чеснок почистьте и нарежьте пластинками. С перца чили уберите семена. Укроп промойте.
  3. На дно чистой банки положите немного укропа, треть чеснока и половину перца чили. Затем выложите помидоры. Далее снова положите укроп, чеснок и помидоры. Сверху выложите оставшийся укроп, чеснок и кусочек чили.
  4. В кастрюлю налейте воду и вскипятите. Добавьте соль, сахар, лавровые листья и перемешивайте до полного растворения. Охладите до комнатной температуры.
  5. Помидоры залейте полностью рассолом и закройте капроновой крышкой. Оставьте на одни сутки при комнатной температуре. Затем поставьте в холодильник на 2 – 4 суток.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить домашнюю колбасу из свинины и курицы.
Автор: Ольга Котів