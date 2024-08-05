Страву можна буде спробувати вже за 2 дні. За цей час помідори як слід промаринуються.

Варто спробувати Все геніальне – просто: рецепт салату з помідорів, який вас вразить

Малосольні помідори

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм помідорів;

– 1 голівка часнику;

– 1 пучок кропу;

– 0,5 червоного перцю чилі;

– 1 літр води;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 2 лаврові листки.

Приготування:

Помідори добре помийте, приберіть плодоніжки та проколіть зубочисткою в кількох місцях. Часник почистьте і наріжте пластинками. З перцю чилі приберіть насіння. Кріп промийте. На дно чистої банки покладіть трохи кропу, третину часнику і половину перцю чилі. Потім викладіть помідори. Далі знову покладіть кріп, часник та помідори. Зверху викладіть решту кропу, часнику і шматочок чилі. У каструлю налийте воду і закип'ятіть. Додайте сіль, цукор, лаврові листки та перемішуйте до повного розчинення. Охолодіть до кімнатної температури. Помідори залийте повністю розсолом і закрийте капроновою кришкою. Залиште на одну добу при кімнатній температурі. Потім поставте в холодильник на 2 – 4 доби.

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