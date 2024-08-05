Страву можна буде спробувати вже за 2 дні. За цей час помідори як слід промаринуються.

Варто спробувати Все геніальне – просто: рецепт салату з помідорів, який вас вразить

Малосольні помідори

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помідори добре помийте, приберіть плодоніжки та проколіть зубочисткою в кількох місцях.
  2. Часник почистьте і наріжте пластинками. З перцю чилі приберіть насіння. Кріп промийте.
  3. На дно чистої банки покладіть трохи кропу, третину часнику і половину перцю чилі. Потім викладіть помідори. Далі знову покладіть кріп, часник та помідори. Зверху викладіть решту кропу, часнику і шматочок чилі.
  4. У каструлю налийте воду і закип'ятіть. Додайте сіль, цукор, лаврові листки та перемішуйте до повного розчинення. Охолодіть до кімнатної температури.
  5. Помідори залийте повністю розсолом і закрийте капроновою кришкою. Залиште на одну добу при кімнатній температурі. Потім поставте в холодильник на 2 – 4 доби.