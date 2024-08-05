Блюдо можно будет попробовать уже через 2 дня. За это время помидоры как следует промаринуются.

Стоит попробовать Все гениальное – просто: рецепт салата из помидоров, который вас поразит

Малосольные помидоры

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм помидоров;

– 1 головка чеснока;

– 1 пучок укропа;

– 0,5 красного перца чили;

– 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 лавровых листа.

Приготовление:

Помидоры хорошо помойте, уберите плодоножки и проколите зубочисткой в нескольких местах. Чеснок почистьте и нарежьте пластинками. С перца чили уберите семена. Укроп промойте. На дно чистой банки положите немного укропа, треть чеснока и половину перца чили. Затем выложите помидоры. Далее снова положите укроп, чеснок и помидоры. Сверху выложите оставшийся укроп, чеснок и кусочек чили. В кастрюлю налейте воду и вскипятите. Добавьте соль, сахар, лавровые листья и перемешивайте до полного растворения. Охладите до комнатной температуры. Помидоры залейте полностью рассолом и закройте капроновой крышкой. Оставьте на одни сутки при комнатной температуре. Затем поставьте в холодильник на 2 – 4 суток.

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