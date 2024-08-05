Блюдо можно будет попробовать уже через 2 дня. За это время помидоры как следует промаринуются.

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Малосольные помидоры

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Помидоры хорошо помойте, уберите плодоножки и проколите зубочисткой в нескольких местах.
  2. Чеснок почистьте и нарежьте пластинками. С перца чили уберите семена. Укроп промойте.
  3. На дно чистой банки положите немного укропа, треть чеснока и половину перца чили. Затем выложите помидоры. Далее снова положите укроп, чеснок и помидоры. Сверху выложите оставшийся укроп, чеснок и кусочек чили.
  4. В кастрюлю налейте воду и вскипятите. Добавьте соль, сахар, лавровые листья и перемешивайте до полного растворения. Охладите до комнатной температуры.
  5. Помидоры залейте полностью рассолом и закройте капроновой крышкой. Оставьте на одни сутки при комнатной температуре. Затем поставьте в холодильник на 2 – 4 суток.