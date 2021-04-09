Архенис Браво успешно вакцинировался в Колумбии, этой отличной новостью не мог не поделиться ее сын и известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Неизменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками важной новостью – его мама вакцинировался в Колумбии.

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Шеф-повар очень переживал за свою маму, ведь она находится в группе риска, поэтому была одной из первых кого вакцинировали.

Моя мама получила вакцину, – отметил Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво добавил, что она прекрасно себя чувствует и это дает ему надежду, что уже совсем скоро они смогут вернуться к привычной жизни.



Мама Эктора – Архенис Браво / инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Поклонники поддержали кулинара и пожелали его маме крепкого здоровья и делились своими впечатлениями от вакцинации, а вот хейтери забрасывали негативными комментариями, типа "Мы уже никогда не вернемся к привычной жизни, людей будут душить разными способами" и "Чипирование прошло успешно".



Архенис Браво / инстаграм Эктора Хименеса-Браво

К слову, недавно Эктор Хименес-Браво вернулся из Колумбии, где отдыхал и прежде всего посетил свою маму. Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" не виделся с мамой очень долгое время, ведь из-за пандемии путь домой был закрыт.



Эктор Хименес-Браво с мамой в Колумбии / инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Во многих интервью Эктор Хименес-Браво вспоминает, что за любовь к процессу приготовления, декорирования и кулинарии в целом обязан своей маме – Архенис Браво.