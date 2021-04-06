Как открыть свой ресторан и не наделать много ошибок рассказывает ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский.

Владимир Ярославский рассказал на своей странице в инстаграм историю о том, как он открывал ресторан Lucky в столице и получил урок на всю жизнь.

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Шеф-повар поделился с читателями своей историей, чтобы предостеречь от ошибок начинающих рестораторов и тем самым получил огромную поддержку от поклонников.

Владимир Ярославский отметил, что в начале с открытием ресторана было все гладко, однако с момента когда он нашел помещение для заведения до его открытия прошло всего 10 дней. Ресторатор начал заниматься концепцией и меню за три месяца, а за полтора – набрал команду. На проработку позиций был только месяц, но уверенность в собственных силах и удачное название Lucky не помогли обойтись без ошибок

На первых этапах я решил не ограничивать поток гостей и был уверен, что команда изучила все технологические карты, состав и вкусы блюд. На деле каждый подавал свое личное видение или пюре, или поленты, или даже презентации,

– прокомментировал шеф-повар.

Владимир Ярославский признался, что в те дни его команде не хватало слаженности, организованности. Так прошли первые полтора месяца работы ресторана Lucky.

Ресторатор знал, что открывать заведение нужно постепенно, привлекать тестовые позиции в меню и ограничивать посадку в зале, но в тот момент Владимир Ярославский был уверен, что сможет сделать все без ошибок.

Учтя ошибки предыдущего опыта, шеф-повар понял, что открытие второго заведения будет без спешки.

Без факапов в любом бизнесе не обойтись. Они есть у каждого, но мало кто о них говорит,

– добавил Владимир Ярославский.

Итак, учтите советы ресторатора со стажем, если планируете открывать свое заведение, чтобы не делать ошибок.