"Мамбургеры" и сливы: любимые блюда членов королевской семьи стали настоящим сюрпризом

К королевской семье приковано внимание всего мира, светские приемы и визиты членов семьи всегда в центре внимания СМИ. Но даже несмотря на это у них есть секреты, открытие которых действительно впечатляет.

Когда речь заходит о кулинарных предпочтениях королевской семьи, в воображении сразу всплывают изысканные блюда. Но реальность оказалась настолько банальной, что не сразу в нее веришь. Давайте посмотрим, что на самом деле больше всего любит есть королевская семья.

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Елизавета II

Как ни странно, королева Великобритании полюбила американское блюдо – гамбургер! Правда, для нее создали особый "мамбургер": его подают без булочки, есть надо ножом и вилкой, а вместо кетчупа – соус из клюквы.

Принц Филипп

Любимым блюдом покойного принца была кулебяка. Он никогда не отказывался от лосося с овощами, которые готовили в тесте.

Кулинарные предпочтения королевской семьи очень неожиданные / Фото Getty Images

Принц Чарльз

Сливы из сада в Хайгроув – любимая еда Чарльза. Его любимый завтрак – две сливы и сок. Интересно, что съедал он всегда только одну, но подавать просил пару фруктов.

Принц Джордж

Итальянская кухня вряд ли кого-то оставит равнодушным. Полюбил ее и принц Джордж, особенно ему понравилась карбонара. Шеф-повара с нетерпением ждут, чтобы выполнить пожелания принца, ведь он всегда с удовольствием смакует любимое блюдо.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская

Карри – любимое блюдо герцогини, которым не прочь полакомиться и вся ее семья. Правда, в порции для детей она не добавляет специй, а Уильяму нравится средний уровень пряностей.

Меган Маркл и принц Гарри

Идеально запеченная курица – это коронный рецепт звездной семьи. Меган советует готовить курицу по рецепту Инны Гартен, и тогда ее вкус заставит внести курицу в привычный рацион.